Paola si sfoga: «Matteo ha giocato con la nostra storia per la fama»

MILANO – “lo quando dico basta è basta. È difficile che ritorni sui miei passi. Non credo molto nelle "minestre riscaldate", però mai dire mai nella vita...”, Paola di Benedetto torna a parlare del suo ex Francesco Monte. I due si sono conosciuti e innamorati sull’e poi Monte, ex di Cecilia Rodriguez, l’ha improvvisante lasciata: “Non ci sentiamo più. Anche lì è stato messo un punto e va bene così”.Paola però ha chiuso ogni porta e non vede possibilità di ritorno: “No, nemmeno uno spiffero - Ha spiegato in un’intervista a “Vero” - Se devo stare con un uomo "dev'essere uno che non ha dubbi. Deve volermi con tutto se stesso, deve' esserne persuaso al 100 per cento. Se così non è, preferisco restare da sola. Non devo convincere nessuno”. Per la sua relazione con Monte è stata anche accusata dal gieffino Matteo gentili, suo ex: “Da quel che ho capito lui pensava ci potesse essere un seguito tra noi, ne ha parlato pubblicamente per due mesi. E stato giusto che io mettessi un punto definitivo a questa storia. Dal canto mio non ce ne sarebbe stato nemmeno il bisogno, perché quel punto era stato messo un mese prima di entrare all'Isola. Gli ha fatto molto gioco e infatti è finito al Grande Fratello grazie alla nostra storia”