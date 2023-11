GF, Perla confessa il preferito nella Casa: «Ecco il ragazzo che mi piace»

di Marta Goggi

Perla Vatiero, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, in cui ha visto terminare la sua storia con Mirko Brunetti, entrerà a breve nella Casa del Grande Fratello. All'interno del programma è già presente proprio il suo ex, ma la Vatiero non sembra affatto essere scoraggiata da questo aspetto, anzi, sui social si è anche esposta rivelando il suo preferito nella Casa.

La confessione

La Vatiero ha rimandato il suo ingresso nella Casa a causa del covid, ma adesso sembra essere pronta ad entrare, come ha rivelato sui social, dove ha scritto: «Spero di dimostrare a tutti voi la persona che sono, vera e sincera.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 17:49

