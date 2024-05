Un italiano su 4 compra merce contraffatta «Il mercato illegale costa 5 miliardi di euro»

di Lorena Loiacono

Contraffazione, abusivismo, estorsioni e rapine: il lato oscuro del commercio costa ogni anno qualcosa come 38,6 miliardi di euro. L'allarme arriva da Confcommercio, con lo studio “legalità, ci piace” in occasione della Giornata della legalità. Un report da cui emerge che in Italia un consumatore su quattro, il 24,2%, nel 2023 ha acquistato un prodotto contraffatto o un servizio illegale.

«Vogliamo respingere - ha commentato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli - la solitudine degli imprenditori». L’illegalità nel commercio porta infatti a perdite pesanti: la contraffazione costa 4,8 miliardi, l’abusivismo commerciale 10,4 miliardi, l'abusivismo nella ristorazione 7,5 miliardi, il taccheggio 5,2 miliardi, la cyber criminalità 3,8 miliardi. Inoltre si mettono a rischio 268mila posti di lavoro regolari. «La strategia repressiva della guardia di finanza contro la contraffazione - ha spiegato il generale Rosario Massino, comandante delle unità speciali - non si limita a intercettare le partite di prodotti illegali ma anche a disarticolare le filiere del falso, approvvigionamento, produzione, distribuzione, per interrompere i canali di alimentazione del mercato illecito e le fonti di finanziamento delle organizzazioni criminali: è un approccio multilivello».

Sull’illegalità è intervenuto anche il ministro all’istruzione e al merito Giuseppe Valditara: «L'educazione civica deve insegnare anche il valore dell'iniziativa economica, del lavoro, dell'impresa, della proprietà privata. Bisogna costruire una nuova cultura che deve partire dai giovani». È anche un problema di sicurezza personale: i costi dei commercianti legati a ferimenti, assicurazioni, spese per proteggersi e difendersi ammontano a 6,9 miliardi. I fenomeni criminali nel commercio sono in preoccupante crescita e per gli imprenditori al primo posto c’è l’usura, seguita da furti, aggressioni, violenze e vandalismo. Oltre 6 imprenditori su 10 assicurano che l’usura va denunciata ma il 27% non saprebbe cosa fare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 06:00

