«Meghan come Diana?». L'omaggio a Lady D durante la visita in Nigeria. «William non ha gradito il paragone con la mamma»

Recentemente, Harry e Meghan hanno visitato la capitale della Nigeria, Abuja e hanno incontrato moltissime persone in occasione di vari eventi benefici in partnership con la loro fondazione Archewell. I Duchi di Sussex - che hanno rinunciato ai loro doveri ufficiali nel 2020 - non erano in visita ufficiale ma, nonostante ciò, sono stati accolti come dei veri e propri membri della Royal Family. Re Carlo e il principe William si sarebbero molto indispettiti per questo viaggio in Africa di Harry e Meghan e, stando a quanto rivela una fonte, il futuro erede al trono si sarebbe infastidito ancora di più per i paragoni che sarebbero stati fatti tra l'ex attrice di Suits e la compianta Lady Diana.



Meghan Markle come Lady Diana?

Stando a quanto si legge nel tabloid «OK!», Meghan Markle sarebbe stata accostata più e più volte a Lady Diana e questo sarebbe avvenuto subito dopo il suo ritorno in California dalla Nigeria. In Africa, infatti, l'ex attrice è stata fotografata con una collana d'oro al collo che a molti ha ricordato quella indossata da Diana durante una visita nel Paese africano insieme all'allora principe Carlo. Correva l'anno 1990. Qualcuno pensa che Meghan abbia voluto rendere omaggio alla defunta suocera mai conosciuta. Inoltre, in un'altra occasione, l'ex attrice ha indossato una collana con un ciondolo a forma di cuore e in tanti pensano che il gioiello sia appartenuto a Lady Diana, anche se molti credono che non sia la verità perché la collana non è mai stata vista al collo della principessa.

Comunque sia, tutti questi parallelismi tra Meghan e Diana non sarebbero proprio andati giù al principe William.

Cosa ha rivelato la fonte

A proposito di quanto accaduto, una fonte ha dichiarato alla rivista Closer: «William sarebbe infastidito dalla comparazione tra Meghan e Diana: come se la figura dell'attrice fosse simile a quella della madre. Una specie di Lady Diana più moderna. Il principe riterrebbe questa "trovata" insipida e offensiva. William non vuole che Harry non ricordi la madre, ciò che lo preoccupa è il modo in cui Meghan viene presentata in giro e questo non lo penserebbe solo lui ma anche Kate Middleton. Inoltre, William sarebbe arrabbiato anche perché Harry non si è consultato con lui e con re Carlo riguardo ai viaggi all'estero e alle altre iniziative volte a ricordare Lady Diana».

La fonte ha concluso dicendo: «Il fatto che, ora in qualche modo, Harry e Meghan abbiano deciso di ricordare Diana, avrebbe scosso William che, in questo momento, si sentirebbe da solo».

