Armi contro la Russia, Biden ora ci pensa Sì anche da Canada, Polonia e Finlandia

di Giammarco Oberto

La Polonia, di prima mattina. La Finlandia, all’ora di pranzo. Il Canada, nel primo pomeriggio. Dopo Macron, che martedì sera a Berlino in conferenza stampa con Scholz indicava con il dito sulla cartina gli obiettivi legittimi da colpire in territorio russo, la linea Stoltenberg - il segretario generale della Nato che da sabato insiste sulla necessità di «slegare le mani all’Ucraina» - fa nuovi proseliti. La formula utilizzata da Varsavia, Helsinki e Ottawa è la stessa: «Autorizziamo l’Ucraina ad attaccare la Russia con le nostre armi».

Alla lista potrebbe aggiungersi l’alleato di maggior peso, gli Stati Uniti. Secondo il Washington Post, il presidente Joe Biden «sta prendendo in considerazione» di revocare i limiti all'uso da parte dell'Ucraina delle armi «a corto raggio» statunitensi per colpire all'interno della Russia. E sarebbe la svolta definitiva nella dottrina seguita in questi 27 mesi di guerra dai Paesi dell’Alleanza atlantica: aiutare l’Ucraina esclusivamente a difendersi dall’aggressore russo. Ma sotto una pioggia di missili che partono da oltre frontiera, il concetto di difesa ha ormai assunto un nuovo significato. E la linea rossa che separa l’Occidente da un appoggio a Kiev a un coinvolgimento diretto nel conflitto si sposta ogni giorno più in là. Sembra un’epoca remota quella in cui, in risposta alla marcia su Kiev dei blindati marchiati con la zeta, l’Occidente mandava giubbotti antiproiettile e kit di pronto soccorso. In due anni i tabù sono caduti uno dietro l’altro: dai proiettili anticarro ai tank, dai Patriot ai missili a lungo raggio, fino agli F-16, che molti alleati stanno cominciando a consegnare.

L’ultimo tabù che sta per sbriciolarsi è quello del veto agli attacchi in territorio russo con le armi fornite dall’Occidente. Mentre il fronte del sì si allarga di giorno in giorno, l’Italia per ora resta ferma sulla sua posizione: mai le nostre armi per attaccare la Russia. Il ministro degli Esteri Tajani lo ha ribadito di nuovo ieri: «Non manderemo neanche un soldato italiano a combattere in Ucraina perché non siamo in guerra con la Russia, e non è previsto che il materiale inviato possa essere usato oltre il confine russo». Ora la Nato attende la mossa fondamentale di Biden. Ma mentre il presidente tentenna, il suo predecessore ha fatto intravedere il mondo distopico in cui vivremmo ora se ci fosse stato lui alla Casa Bianca il 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa. Donald Trump, durante un evento elettorale, ha detto che avrebbe risposto bombardando Mosca. E che farebbe altrettanto con Pechino se invadesse Taiwan. Le elezioni americane sono a novembre. E the Donald è in piena corsa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 06:00

