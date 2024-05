Domato il maxi incendio in un'autorimessa a Milano Gratosoglio: iniziata la bonifica. Cosa è successo

di Redazione web

Un incendio che ha coinvolto una ventina di camper parcheggiati in un deposito in via Chiesa Rossa, alla periferia di Milano, è stato domato questa mattina dopo il lavoro ininterrotto dei vigili del fuoco cominciato mercoledì sera. Da poco sono cominciate le operazioni di bonifica - spiegano gli stessi vigili del fuoco - che impegneranno le squadre intervenute ancora per alcune ore.

Sembra da un primo monitoraggio che l''incendio sia scaturito per un guasto elettrico da uno dei camper. Il deposito giudiziario in prossimità del parcheggio dei camper, al civico 193, è stato lambito dalle fiamme e ha avuto tre vetture danneggiate.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 08:41

