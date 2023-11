Grande Fratello, diretta 16 novembre: Perla entra nella casa «Mi piace Mirko». E' guerra tra Fiordaliso e Massimiliano

Grande Fratello, dopo lo slittamento improvviso di ieri torna questa sera su canale 5 con il nuovo appuntamento che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. Massimiliano e Fiordaliso sono ormai ai ferri corti ma per gli inquilini della casa non c'è pace, l'arrivo di Perla sicuramente stravolgerà gli equilibri.

Anticipazioni

Due “senatori” della Casa del Grande Fratello, Fiordaliso e Massimiliano, sono arrivati ai ferri corti e non se le mandano a dire.



Dopo l'annuncio di lunedì, Perla Vatiero entrerà nella casa come concorrente ufficiale e a casa Chi ha dichiarato le sue intenzioni «Entrerò nella Casa prossimamente e non temo il confronto con Mirko. Dieci giorni fa mi sentivo debole, oggi, dopo tutto quello che ho accumulato, sono molto distaccata. Entrerò per me stessa, anche se c’è Mirko non gli permetterò di condizionare la mia esperienza. Chi mi piace tra i concorrenti? L’unico molto carino tra i maschi nella Casa è Vittorio, è proprio un bel ragazzo, mi piace la sua timidezza, ha detto che fa fatica ad amare e a mettere qualcuno davanti a se stesso e questo lo fa soffrire. Mi piace Anita, è molto schietta, Beatrice è una grande donna, mi rivedo in lei a livello caratteriale, provo simpatia e dolcezza per Angelica. Potrei invece scontrarmi con Varrese, sembra tanto strategico».

Infine verdetto affollato al televoto: Anita, Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy. Questa sera verrà decretato il preferito del pubblico che sarà immune alle prossime nomination.

