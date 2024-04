Paris Hilton, la figlia London diventa un caso e lei tranquillizza i fan: «Presto sui social»

di Morgana Sgariglia

«Dov'è tua figlia? Perché mostri solo tuo figlio? Qualcosa sembra che non va». Ecco solo alcuni dei commenti dei fan di Paris Hilton, 43 anni, molto preoccupati per l'assenza della figlia London, che non viene mostrata sin dalla sua nascita a novembre 2023. Paris avrebbe pubblicato solo una foto del pigiamino rosa col suo nome circondata da occhiali da sole a cuore e da un coniglietto di peluche. All'ultimo utente, che le ha scritto in merito a London la settimana scorsa sotto un video TikTok con suo figlio Phoenix, l'ereditiera americana ha finalmente risposto che farà vedere presto la piccola.

London, la città preferita di Paris Hilton

London è la secondogenita dell'influencer che ha deciso di battezzarla col nome della sua città preferita, continuando la tradizione iniziata con lei della madre, Kathy Hilton (65 anni).

Phoenix Barron mostrato a circa un mese dalla nascita

Paris scelse di non mostrare subito anche Phoenix Barron, ma il foto reveal fu solo un mese dopo la sua nascita, a febbraio 2023, per questo probabilmente i fan si sono insospettiti e fatti insistenti nel caso della figlia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 13:49

