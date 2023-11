Paris Hilton, il figlio di 10 mesi deriso per le dimensioni della testa: «Ecco perché porta il cappello». La risposta della mamma «orso»

di Cristina Siciliano

Paris Hilton, 42enne e influencer e modella statunitense, ha risposto (ancora una volta) con fermezza agli hater che hanno preso di mira suo figlio, Phoenix, a causa della dimensione della sua testa ritenuta «molto grande». Sono troppi i commenti degli hater a corredo dei post Instagram di Paris Hilton soprattutto quando pubblica una foto del piccolo Phoenix. I commenti degli hater si dividono: c'è chi prende in giro il bambino per la forma del viso che sembrerebbe sproporzionata rispetto al corpo e poi, c'è chi si preoccupa dello stato di salute di Phoenix, pensando che sia affetto da qualche malattia. A tale proposito, pochi giorni dopo la nascita della seconda figlia, London, nata come il fratello da una maternità surrogata, l'ereditiera ha spiegato cos'è che le fa scattare l'«istinto da mamma orso».

Le parole di Paris Hilton

Paris Hilton non ci sta.

L’immagine pubblicata dall'influencer sul suo profilo social ritrae un momento di dolcezza tra mamma e figlio, che però è stato accolto con commenti negativi sull’aspetto fisico del piccolo Phoenix: «Ecco perché indossa sempre un cappello nelle foto», uno tra i meno aggressivi.

