Shakira paga altri 6,4 milioni al Fisco: la cantante patteggia dopo l'accusa per evasione fiscale in Spagna

Shakira ha patteggiato un pagamento di una multa di altri 6,4 milioni di euro (oltre ai 7,25 milioni di euro) al tribunale spagnolo per un'accusa di evasione fiscale in Spagna. La cantante ha raggiunto un accordo con il fisco spagnolo dopo una controversia legale. Shakira era accusata di non aver pagato 14 milioni di euro di tasse: l’accordo prevede che paghi il 50% dell’importo evaso, e un’ulteriore multa di 438mila euro per evitare una condanna a tre anni di carcere. Nonostante i pagamenti, per Shakira non è ancora finita.

Cosa è successo

Le autorità spagnole hanno accusato la cantante di non aver pagato 5,4 milioni di euro di tasse sui redditi e quasi 750mila euro di tasse patrimoniali nel 2018 che con gli interessi risulterebbero in un debito col fisco di 6,6 milioni di euro.

«Ora la cosa più importante per me è che i miei figli stiano bene - ha dichiarato Shakira in una dichiarazione rilasciata tramite i suoi rappresentanti -. Io mi concentrerò sulla loro crescita e spero che tutto questo non diventi un problema per loro. Ritengo che il sistema spagnolo debba essere rivisto per il bene dei suoi cittadini».

