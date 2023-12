Paris Hilton non ha cambiato per un mese il pannolino al figlio Phoenix: «Ero spaventata»

di Cristina Siciliano

A distanza di una settimane dall'annuncio della nascita della secondogenita London (avuta tramite madre surrogata) Paris Hilton ha scelto di parlare delle sue gravidanze nella serie televisiva Paris In Love, incentrata sulla sua vita. L'ereditiera ha rivelato il motivo per il quale ha tenuto nascosta la sua pianificazione familiare, anche ai suoi stessi parenti. Infatti, lei e suo marito Carter Reum hanno presentato la piccola London al clan Hilton allargato come sorpresa per il giorno del Ringraziamento. «I miei genitori non sapevano nulla», ha spiegato Paris. Tuttavia, per l'ereditiera accettare la maternità non è stato del tutto così semplice. Infatti, nel terzo episodio della serie televisiva, la 42enne ha parlato di quanto sia stato difficile per lei accettare questa condizione.

L'episodio

Nel corso del terzo episodio della seconda stagione del suo reality show, Paris in Love, l'ereditiera ha chiesto a sua sorella: «Devo imparare a cambiargli il pannolino?».

A tale proposito, Paris Hilton ha rivelato di non aver mai cambiato il pannolino al figlio Phoenix, ma che è disposta a farlo dopo un mese. «Mi ero promessa che non l'avrei mai fatto ma per te (Phoenix ndr.), mio sono disposta a tutto. Maternità devi sporcarti le mani», ha sottolineato Paris Hilton.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA