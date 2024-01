Paris Hilton: «I miei genitori mi spedirono in una scuola lager per adolescenti ribelli, li dentro mi hanno molestata»

di Redazione web

Paris Hilton sta per compiere 43 anni e per il suo compleanno ha pensato di farsi un regalo: farsi conoscere davvero, attraverso un libro, Paris - La mia storia, che in Italia verrà pubblicato il 23 gennaio. L'ereditiera più famosa del mondo ha raccontato la sua storia dall'inizio, da quando era una bambina, fino a quando è diventata una donna, passando per la sua adolescenza ricca di episodi trasgressivi e anche traumatici. Paris, inoltre, parla anche delle molestie subite nella scuola in cui i suoi genitori la mandarono per "addomesticarla".

L'intervista di Paris Hilton

Paris Hilton ha rilasciato una recente intervista al Corriere della Sera, a cui ha raccontato: «Per tutta la mia vita i media hanno controllato la narrazione della mia esistenza. Ho sentito che finalmente era giunto il momento di rivendicare la mia voce. La motivazione alla base della scrittura di questa mia autobiografia è però quella di aiutare altre persone che hanno vissuto esperienze simili alle mie e usare la mia voce, tutti i miei canali, per fare luce su argomenti importanti». Quindi, l'ereditiera racconta che quando era una bambina i suoi genitori la fecero prelevare di notte da due uomini che la portarono in una scuola per adolescenti ribelli che, più che un istituto educativo, sembrava un lager. Proprio in quel contesto, a 13 anni, Paris Hilton subì la prima molestia sessuale: «Non mi sono mai concessa di parlare e neppure di pensare a cosa fu veramente quel bacio (che lei descrive come "orribilmente stupendo" con il suo professore, ndr)... Mi ci sono voluti decenni per usare questa parola, pedofilo».

Paris Hilton e il rapporto con i genitori

Paris Hilton sta ancora cercando di ricucire il rapporto con i suoi genitori che non ha ancora perdonato del tutto per averla mandata in quella "scuola lager": «Io e la mia famiglia siamo sempre stati molto legati e loro, in fondo, hanno sempre voluto il meglio per me, volevano proteggermi.

