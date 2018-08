Paris Hilton pazza di Cristiano Malgioglio, pubblica i suoi video su Instagram

di Ida Di Grazia

dopo l'ultima edizione del, in cui era opinionista,ha capito perfettamente come utilizzare i social e suimpazzano i suoi divertinti video da migliaia di like. Quello che però non ci aspettavamo è che proprio uno dei suoi post catturasse l'attenzione di una delle donne più social di tutti i tempi:. L'ereditieria, regina dei reality ha condiviso qualche ora fa nelle Stories del suo account Instagram un video del paroliere italiano con tanto di emoji divertita.Cristiano balla, indossando un coloratissimo pareo un paio di tacchi a spillo color argento. La performance è piaciuta così tanto che ha valicato l'oceano e raggiunto Paris e i suoi fan che hanno subito ricondiviso tutto per la gioia di Maglioglio che non ha perso l'occasione per scrivere un nuovo post taggando anche altre star."Quando le Star @parishilton diventano pazze per i miei video.. l'allegria è essere diversi da tutti... ti porta ovunque. @naomi @carlabruniofficial @alfosignorini Grazie per averlo postato per primo Alfonso. @pierochiambretti ... A presto insieme a te @mediaset. Entrerò nella casa del GF 2018? Può succedere di tutto... momentaneamente sono sotto la pioggia. Baci amici di Instagram. Vi amo".