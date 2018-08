Temptation Island Vip: quando inizia, il cast, il conduttore , la location del Villaggio e i Personaggi

Classe 1994,è la fidanzata die prossima concorrente della prima edizione di Temptation Island Vip 2018 , condotta dalla ex moglie di Bettarini. Insieme i due parteciperanno al nuovo reality di Canale 5 in formato "Vip". C'è molta curisiosità intorno alla coppia, anche perché Bettarini è stato sposato con Simona Ventura, e, proprio a causa di alcune dichiarazioni dell'ex marito sulla conduttrice di Temptation Island ci furono molte polemiche. La bellissima fidanzata di Bettarini, dovrà pentirsi della scelta di aver accettato la partecipazione alla trasmiossione targata Maria De Filippi?Di 22 anni più giovane, ( Bettarini ha 46 anni, lei 24), Nicoletta è figlia di Nicola Larini l'ex pilota di Formula 1, tra gli anni ’80 e ’90. Nonostante la giovane età Nicoletta ha grinta da vendere. Originaria di Lido di Camaiore, poco dopo il diploma è partita per frequentare il corso di fashion design alla Nottingham Trent University. Rientrata in Italia ha ideato un suo brand di abbigliamento "NL Fashionwear" che ha come testimonial la neo coppia nata nel 2017.Per il calciatore ha lasciato il suo primo grande amore dopo 4 anni, con cui aveva intenzione di andare a convivere, e in una recente intervista rilasciata a CHI, ha dichiarato: «Mi sento una donna che sa quello che vuole. Mi piacerebbe costruire una famiglia con Stefano».