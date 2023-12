Paola Di Benedetto, la verità sulla presunta crisi con Raoul Bellanova: «Devo fare attenzione…»

di Cristina Siciliano

Aria di crisi tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova? Il gossip sta iniziando a circolare e sono molti gli utenti social che hanno notato che i due nell'ultimo periodo non si siano scambiati like o commenti a corredo dei contenuti social che hanno pubblicato sui propri profili Instagram. Dopo un iniziale silenzio, l'ex gieffina ha risposto ad una domanda social in merito all'assenza dei suoi like ad alcuni post del calciatore.

Le parole di Paola Di Benedetto

«Nessuna crisi... mazza come sono attenti. Devo fare attenzione a non perdermi nessun post». Sono queste le parole che Paola Di Benedetto ha scritto corredo della domanda posta da Veryinutilepeople.

La storia d'amore

Paola di Benedetto e Raoul Bellanova si frequentano dalla scorsa estate e spesso sono stati criticati per la differenza di età poiché l'ex gieffina è più grande del difensore del Torino di cinque anni. Tuttavia, per la coppia l'età non è un problema: entrambi hanno ritrovato l'amore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA