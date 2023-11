Paola Di Benedetto, prima volta a Londra. Sui social la dedica speciale al suo Bellanova

di Cristina Siciliano

Uno dei più grandi incanti di Londra è che, invece di essere un'enorme metropoli, sembra in realtà un ammasso di villaggi, ognuno con la propria atmosfera, stranezze e personalità. Da inizio novembre la capitale britannica brilla di luci, decorazioni ed eventi di ogni tipo. E lo sa bene Paola Di Benedetto che insieme al suo fidanzato, Raoul Bellanova stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Londra, già addobbata con le decorazioni natalizie. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«La mia (e nostra) prima volta a Londra».

La coppia è anche andata agli Harry Potter Warner Bros Studio. Un luogo iconico per gli amanti delle storie del piccolo mago. «Chiedetemi se sono felice». Sono queste le parole che Paola Di Benedetto ha aggiunto a corredo della foto per descrivere il suo stato d'animo per la visita al museo.

