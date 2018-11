Credi alle bugie, così alla fine impari a non fidarti di nessuno tranne che di te stesso. Ma è davvero così importante? Nessuno è onesto al 100%, soprattutto quelli che accusano altri di essere inaffidabili - si legge nel post - è la natura umana. È una pratica da aprire, vivere, non temere, lasciali mentire, altrimenti sarebbe un posto solo e triste. Pensiamo solo a noi stessi. Preferisco credere a tutto e tutti, perché no? Tu sai la verità, il resto è divertimento

A 51 anni sa ancora esserecome quando, oltre vent'anni fa, conquistava milioni di fans con il costume rosso da bagnina in Baywatch:, classe 1967, ha postato sulla sua pagina Instagram, con addosso soltanto una camicetta trasparente che lascia davvero poco all'immaginazione. Il post è una specie di denuncia delle bugie, con un testo lungo e quasi criptico.