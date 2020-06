Pago svela il motivo della rottura con Serena: «Con Alessandro si sono frequentati a lungo, anche quando provava a riconquistarmi»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 12:27

La storia d'amore traè ormai al capolinea ma per la prima volta dall'addio definitivoha voluto fare chiarezza sulle motivazioni. L'ex concorrente delo ha spiegato che la Enardu sarebbe rimastaper il quale lo aveva lasciato dopo Temptation Island Vip.Qualche giorno fa aveva parlato di una cosa molto grave, poi Chi ha riportato un estratto di una lettera che Pago ha pubblicato sul suo libro in uscita che recita: «Prendo il tuo smartphone e guardo i messaggi. Quello che leggo è una realtà di m*** che devo accettare. La frase che non scorderò mai è una: 'Ci sono stata più volte' ». Quello traquindi non sarebbe stato un semplice flirt, come lei stessa ha tenuto a precisare più volte in pubblico, ma probabilmente era qualcosa di più.Pare che lasi avvenuta durante la quarantena, un periodo che in effetti ha messo alla prova diverse coppie. Nel capitolo dedicato alla storia d'amore con Serena, Pago racconta: «Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro. Ti chiudi in bagno ma il tuo cellulare resta fuori. Non lo avrei mai fatto, non l'ho mai fatto. Non resisto. Prendo in mano lo smartphone e lo sblocco. Quello che leggo e quello che ascolto non mi fa nemmeno male, è solo una realtà di m**. che devo accettare».Tutto sarebbe successo nel periodo in cui la. Il cantante racconta di averla messa alle strette fino a quando lei non ha confessato così da scatenare la definitiva rottura.