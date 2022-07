Noemi si esalta per Dybala: «Come la Ferilli? Se vinciamo esco tutto»

A Roma scoppia la Dybala Mania. Il talento argentino è ufficialmente un nuovo giocatore agli ordini di José Mourinho e il tifo giallorosso è in delirio. Tra questi non poteva certo mancare anche Noemi, tifosa sfegatata della Roma, che sui social ha esternato tutta la sua gioia per l'arrivo di Paulo Dybala facendo sperare ancor di più i tifosi giallorossi. La promessa su Twitter è di quelle che non vengono dimenticate facilmente: se la Roma dovesse vincere lei è pronta a far meglio di Sabrina Ferilli.

La foto che stavate aspettando pic.twitter.com/lYYMEODs3m — AS Roma (@OfficialASRoma) July 20, 2022

L'entusiasmo di Noemi

I tifosi giallorossi non potevano chiedere di meglio. Dopo il trionfo in Conference League la Roma è pronta per una nuova stagione con un asso nella manica in più. Paulo Dybala è approdato nella Capitale ed è pronto a incantare i suoi nuovi tifosi con le magie che finora ha fatto vedere con la maglia della Juventus e della sua Argentina. E in città è scoppiata la Dybala mania che ha contagiato tutti, anche Noemi. La famosa cantante italiana su Twitter ha mostrato tutto il suo entusiasmo per l'arrivo della Joya a Roma postando una foto che la ritrae esultare con i colori giallorossi ben visibili.

Come la Ferilli? «Esco tutto»

Esco tutto! — Noemi (@noemiofficial) July 18, 2022

Così un tifoso della Roma e fan di Noemi avanza la proposta azzardata. «Se vinciamo lo scudo le esci come la Ferilli?», chiede l'utente di Twitter con ironia. Ma la risposta di Noemi fa già sognare tutti i tifosi giallorossi che, quest'anno, sosterranno la propria squadra anche per un motivo in più. «Esco tutto», risponde perentoria la cantante. Nella speranza che la sua Roma quest'anno possa regalare tante soddisfazioni e, perché no, un altro spogliarello indimenticabile.

