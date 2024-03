Natalia Paragoni alle Mauritius: «Mamma alla riscossa». Il post in vacanza e la foto supersexy

di Redazione web

Natalia Paragoni, in questo momento, si trova alle Mauritius insieme ad Andrea Zelletta, alla loro bambina Ginevra e ai genitori Michela e Ivano. L'influencer sta raccontando il suo soggiorno africano tramite storie e post sul proprio profilo Instagram e le ultime foto che ha pubblicato hanno attirato l'attenzione dei suoi fan, in modo particolare. Natalia, poi, ha pubblicato anche un video in cui spiega come sia cambiata la sua vita in spiaggia da quando è diventata mamma. Il filmato è piaciuto tanto alle sue follower che "l'hanno classificata" come una delle mamme più vere su Instagram.

Il post Instagram di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram. Indossa una tutina nera molto attillata e particolare che mette in risalto il suo fisico tonico e completa il look con un paio di sandali con tacco sempre dello stesso colore. L'influencer ha deciso di accompagnare le immagini con questa didascalia: «Mamma alla riscossa», aggiungendo un cuoricino nero come il suo outfit. Come al solito, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha riscosso molto successo e in tantissimi le hanno scritto che è bellissima e, nonostante questo, non si dà nessuna aria. Inoltre, Natalia piace molto anche per il suo modo di fare la mamma.

Il video con Ginevra

Natalia Paragoni, da quando è diventata mamma, è sempre stata sincera con i suoi fan: il primo periodo con Ginevra non è stato semplicissimo, doveva abituarsi alla sua nuova vita.

