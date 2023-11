Natalia Paragoni, il vaccino alla figlia Ginevra: «Io piangevo con lei»

di Redazione web

Natalia Paragoni, sui social, ha sempre dichiarato di essere una mamma molto premurosa con la sua bambina Ginevra che da quando è nella sua vita le ha fatto scoprire un amore tutto nuovo. L'influencer posta spesso storie in cui racconta come sta e come cresce la sua piccola e, proprio le ultime, testimoniano un momento un po' temuto da tutti i genitori: il vaccino. Anche Natalia, da mamma, lo ha sofferto parecchio.

La storia Instagram di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni ha pubblicato una storia che mostra la sua piccola Ginevra addormentata su di lei e scrive: «Oggi, per la piccola, secondo richiamo del vaccino... io piangevo con lei», aggiungendo l'emoticon di un cuore con tanto di benda. Effettivamente, il giorno delle punturine è sempre delicato anche per i genitori, soprattutto per le neo mamme che non sopportano sentire i loro bambini lamentarsi, specie, poi, se sono ancora neonati.

Quindi, sicuramente, l'ex volto di Uomini e Donne avrà sofferto con la sua piccola dalla quale non si separa mai come mostrano, infatti, anche le foto che la ritraggono a Madrid: Natalia ha girato la città insieme alla sua Ginevra contenuta nel marsupio.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono due genitori innamoratissimi della loro bambina, tanto che, proprio nelle scorse ore, il dj ha pubblicato su Instagram una storia in cui registra i teneri versetti della figlia che stava bevendo il latte dal suo biberon.

