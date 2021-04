Monica Guerritore a Verissimo: «Ho avuto un tumore al seno, alle donne dico 'non abbiate paura'»

Monica Guerritore racconta la sua vita privata e gli esordi a teatro a Verissimo. Tra i momenti difficili annovera la diagnosi di un tumore al seno, che fortunatamente ha preso tempestivamente: «Sono andata dall'oncologo Veronesi grazie a un segnetto della mia ginecologa sull'ecografia. Mi ha operato subito, ma non ho avuto bisogno di chemio e radioterapia e sono guarita».

Leggi anche > Amici 20, Martina a Verissimo: «Mio padre non c'è più e il rapporto con mia madre è irrecuperabile. Ho solo la danza»

Da qui il messaggio alle donne: «Devono stare molto attente e non devono avere nessuna paura: tutto si può affrontare, basta avere il tempismo e non avere paura delle conseguenze. Potresti avere un brutto male? Meglio saperlo prima». Ripercorrendo la sua infanzia, ha ricordato il rapporto con i suoi genitori: «Con mia mamma ho avuto un rapporto intenso e libero. In prima media avevo tagliato da scuola ed ero andata a fare catenine con un marocchino vicino a piazza di Spagna. Sono stata beccata e messa in collegio da mia madre. Questa scelta mi ha consentito di imparare a cavarmela da sola e di vivere da sola quando Strehler mi ha fatto venire a Milano».

«Il rapporto con mio padre l'ho avuto dopo, ma non ci siamo detti tutto. Mi mancano le volte in cui lui non mi portava con sé, ma portava solamente il figlio maschio. Il rapporto tra di noi si è comunque risolto, perché le persone vanno capite, se non sono cattive. Lui era un uomo da istituto, non da famiglia». Sugli esordi con Strehler: «Un angioletto mi ha accompagnato con una mia amica a una sua audizione e il caso ha voluto che l’assistente di Strehler facesse riprese a tutti i presenti. Riguardando i filmati, Strehler notò il mio volto e pubblicò un annuncio su ‘Il Corriere della Sera’ per trovare ‘quella ragazzina che sembra Ingrid Bergman». Oggi è nonna: «Nella mia nipotina rivedo le mie figlie. Sono stata una mamma anglosassone, così non devono essere dipendenti da nessuno». Infine un appello affinché si possano riaprire i sipari dopo un anno e mezzo di pandemia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Aprile 2021, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA