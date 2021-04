Amici 20, Martina a Verissimo: «Mio padre non c'è più e il rapporto con mia madre è irrecuperabile. Ho solo la danza»

Martina Miliddi è stata eliminata da Amici 20 e racconta il suo percorso a Verissimo. La danza è la sua unica vera amica e attualmente con Aka7even è finita perché è concentrata sulla carriera. Ogni volta che balla si sente vicina a suo papà, scomparso a causa di un incidente. «È andato via, l’ho sempre cercato di ricordare con la danza. Se ho bisogno della sua presenza ballo». Poi la confessione su sua madre: «Nella mia vita la mia mamma non è stata lei».

Martina Miliddi a Verissimo

Commovente il ricordo del papà Antonio: «Avevo 5 anni quando ho iniziato a danzare, lui mi guardava sempre con gli occhi lucidi. Spero stia guardando quello che sono oggi». Dopo le domande sulla madre spiega: « Il rapporto con mia madre è in silenzio. Ho sempre preferito non dire nulla. La mia madrina, la mia insegnante di danza, mi ha fatto da mamma e papà. Ho vent’anni, a oggi ti dico che il rapporto non è recuperabile, non vorrei facesse parte della mia vita. Sono successe tante cose che mi hanno portato a dire questo. Non ha mai sostenuto questo lato, non sapeva di Amici». E sulle critiche ricevute durante il percorso: «Ho sempre messo al primo posto la danza. Non ho amici fuori di qua. Le critiche mi hanno fatto male però hanno portato qualcosa di positivo».

Martina Miliddi e Aka7even

«È una storia un po’ in pausa. Ho sempre un buon rapporto con lui, gli auguro il meglio... Ora sono molto innamorata di me e di quello che mi aspetta. È stato importante, mi è rimasto affianco nei momenti belli e brutti. Ora credo che abbia imparato ad amare prima se stesso adesso. Non mi pento di nulla, ma ha sofferto tanto e non era nei miei piani»».

