Verissimo, Gianluca Gazzoli: «Ho nascosto la malattia per 17 anni, vivo con le scosse al cuore»

Per 17 anni Gianluca Gazzoli, noto conduttore radiofonico e televisivo, ha nascosto la sua malattia cardiaca. Nel salotto di Verissimo racconta di essere una persona miracolata. Non è stato facile scoprire cosa avesse, ma a 15 anni gli hanno diagnosticato delle aritmie che hanno reso necessario impiantare un defibrillatore nel torace che può salvarlo con delle scosse.

Leggi anche > Amici 20, Martina a Verissimo: «Mio padre non c'è più e il rapporto con mia madre è irrecuperabile. Ho solo la danza»

La sua patologia provoca un numero elevatissimo di battiti al minuto che può essere letale. Ha imparato a convivere con questa condizione dopo aver provato "pudore" a parlarne e oggi è sposato e ha una figlia di due anni. Videomaker, attivissimo sui social, Gianluca potrebbe presto sbarcare in tv come conduttore della prossima edizione di X Factor.

«Quando ero più piccolo non volevo far vedere agli altri la mia debolezza né volevo sentirmi diverso. Non volevo mostrare a nessuno questa cosa e non dare spiegazioni... Più passava il tempo e più condividevo la mia vita sui social con la volontà di voler essere un esempio positivo...»

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Aprile 2021, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA