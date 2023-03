Modella transgenders spende più di 1 milione in chirurgia plastica: «Volevo assomigliare a Barbie»

di Redazione web

C'è chi non bada a spese quando si tratta della chirurgia plastica, chi spenderebbe qualsiasi cifra pur di ritoccarsi questo o quello. Così ha fatto anche l'influencer transgender Nikki Exotika che nella vita aveva un unico obiettivo: assomigliare il più possibile a Barbie. Nonostante sui social riceva anche molte critiche negative, c'è, invece, chi ama il suo aspetto e il suo modo di essere un po' esplosivo: a breve, infatti, Nikki sposerà il suo fidanzato Justin.

La storia di Nikki Exotika

In una recente intervista rilasciata a Truly, la modella 40enne statunitense ha raccontato: «Ho speso più di un milione di dollari in chirurgia plastica per trasformare il mio corpo. Volevo assomigliare il più possibile a Barbie, mi è sempre piaciuta. Io ci tengo molto al mio aspetto: alla mattina ci impiego due ore per prepararmi, devo pettinarmi e truccarmi. Finalmente ho il corpo che ho sempre desiderato e voglio prendermene cura come si deve. La parte più difficile della mia vita è stata la transizione: in quel periodo molte persone mi dicevano cose cattive».

La storia d'amore con Justin

Nikki Exotika, oltre ad essere famosa sui social per le sue forme, è anche innamoratissima. Il suo fidanzato Justin, alcuni mesi fa, le chiesto di sposarlo e ovviamente la modella ha accettato. I due si erano conosciuti al liceo ma, poi, avevano perso i contatti l'uno dell'altra e si sono ritrovati dopo molti anni.

Venerdì 24 Marzo 2023

