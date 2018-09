Belen e il messaggio su Instagram che non ti aspetti per Andrea Iannone sul podio ad Aragon

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è tornato in, dopo essere stato rilasciato su cauzione in seguito all'avvenuto a Miami, negli Stati Uniti. Il popolare volto televisivo, che aveva deciso di lasciare l'Italia e tornare a Cuba, il suo paese natale, era stato incarcerato nell'inverno scorso con l'accusa di essersi finto un poliziotto. Oggi è un uomo libero e ha deciso di tornare in Italia, spiegando anche la propria versione dei fatti.«La polizia mi accusa di aver fermato un'auto con unche usavo quando lavoravo come guardia giurata in un locale. In realtà, unaalla guida di un'altra auto, distratta dal cellulare, aveva sbandato e mi aveva quasi colpito, così l'ho sorpassata e le ho urlato» - spiegaa DiPiù - «La poliziotta, a quel punto, mi ha fatto fermare e ha notato quel vecchio distintivo attaccato alla cintura di sicurezza e ha fatto partire quella. Mi hanno portato in una cella fredda e buia, ho avuto paura di restare lì per venti anni».La permanenza in carcere di, ex ballerino di Buona Domenica, ma anche protagonista di Uomini & Donne, La Fattoria e Reality Circus e attore, è però durata una sola notte. Il giorno dopo l'arresto, infatti, il fratello ha pagato una cauzione per il rilascio, e dopo aver scontato alcune ore di servizi socialiha pagato il suo debito con la giustizia americana. Ora è pronto a tornare in: «Non dovevo andare via, l'ho capito troppo tardi. L'Italia è il paese che mi ha dato il successo e dove ho sempre vissuto benissimo». Nel futuro, c'è la speranza di nuove occasioni in tv: «Forse in tanti si sono dimenticati di me, ma tanti altri si ricordano. Potrei tornare a U&D, sul, sono anche single...».