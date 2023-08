Micol Incorvaia, «Sei dimagrita» e lei mette a tacere tutti: «Ora parlo io...»

di Redazione Web

Botta e risposta. Micol Incorvaia risponde alle domande dei fan su Instagram e spende qualche parola in più per una in particolare. «Ma sei dimagrita, oppure sono i filtri?» chiede una follower. «Questa domanda spesso mi viene posta come un'accusa, non come una richiesta...» comincia Micol parlado ai fan e spiegandosi per bene. «Non è un filtro, perchè altrimenti risulterei deformata» continua...

La risposta

«La gente non riesce ad accettare una persona con più o meno un peso forma accettabile per se stessi» e continua: «Quando sono entrata nella casa del Gf Vip ero già fuori dal mio peso abituale, poi quando sono entrata lì ho preso dell'altro peso e poi semplicemente quando sono uscita sono tornata ad essere come ero prima» spiega l'ex gieffina.

