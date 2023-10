Michelle Hunziker, il nuovo fidanzato ha 5 anni meno di lei e molte ex famose: ecco chi sono

di Redazione web

Michelle Hunziker (46 anni) starebbe frequentando un noto osteopata di Roma. Le voci sulla loro possibile frequentanzione si sono rincorse già da qualche giorno, ma fino a poco fa l'identità dell'uomo era ancora top secret.

La showgirl non aveva lasciato nessuna traccia della sua nuova storia d'amore, ma ieri, 13 ottobre, avrebbe commesso un piccolo errore, forse voluto, ma che di certo non è passato inosservato ai fan. Un giro in moto su una Ducati... in dolce compagnia.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? L'indiscrezione: «Stanno insieme da un anno». E spunta l'anello

Michelle Hunziker: «Ecco chi mi fa compagnia in questa giornata lontana da tutti»

La passione condivisa

Michelle Hunziker ha pubblicato un post per condividere con i suoi follower la giornata passata sulla moto, una Ducati, in giro in montagna.

Nel gruppo di amici con cui è partita, ci sarebbe anche la sua nuova fiamma, con il quale si starebbe frequentando da qualche mese. L'uomo misterioso ha pubblicato molte storie Instagram dove ci sono numerose moto Ducati, tra cui anche quella di Michelle Hunziker. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

Si tratta di un noto osteopata romano, il dottor Alessandro Carollo, di 41 anni. Alessandro ha avuto molti flirt nel mondo dello spettacolo, tra cui anche Elisabetta Canalis, nel 2011 e Elisabetta Gregoraci nel 2020, come riporta Veryinutilpeople.

La sua ultima relazione risale a maggio 2023, con la showgirl Paola Barale, inizata nel 2019 e terminata quest'estate. Nessuno dei due aveva confermato o smentito la notizia, tuttavia, le foto insieme avrebbero parlato da sole.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA