Michelle Hunziker, fuga in montagna con la famiglia: «Sono qui perchè educa le mie figlie»

Martedì 13 Agosto 2019, 12:18

Con l’arrivo della nella stagionetrascorre gran parte della vacanze con la famiglia al mare, quasi sempre in località Varigotti, ma non rinuncia mai a passare qualche giorno in, come ha fatto quest’anno. Dalle Dolomiti, assieme al marito Tomaso Trussardi, Michelle ha spiegato da instagram come la montagna sia importante per l’educazione delle piccole.Lo scatto condiviso vede tutta la famigliola assieme, accompagnato da una lunga didascalia: “In questa foto Celeste e Sole sono visibilmente stufe di camminare!!! – ha scritto la conduttrice sul social - Come tutti i bimbi, non amano particolarmente fare fatica! “.La montagna con le sue difficoltà educa alla vita: “Secondo me però la montagna con le sue ripidità e le sue difficoltà, educa... imparano che per ottenere qualcosa, bisogna “scarpinare” e fare fatica... poi arrivati in vetta, arriva sempre il premio!!! Per loro il parco giochi, le caprette e i coniglietti da accarezzare e per noi adulti... un bel rifugio, dell’ottima polenta con uova e formaggio, un bicchiere di ottimo vino e... viaaaaaaaa!!!! Evviva la montagna, evviva la famiglia, evviva la vita!!!! ❤️❤️❤️ #dolomiti #family #love”.