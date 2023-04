Melita Toniolo e la nuova avventura in radio (al posto di Giulia Salemi): «Non sono gelosa di lei. GfVip? Ho rifiutato»

di Redazione web

Melita Toniolo ha preso il posto di Giulia Salemi ad R101. L'influencer, infatti, qualche tempo fa, aveva annunciato ai propri fan che sarebbe stata costretta a salutare (almeno per il momento), il mondo radiofonico, visti gli impegni sui social e con le tante collaborazioni. L'ex gieffina è quindi subentrata alla conduzione del programma "Good Times" e, nelle scorse ore, ha rilasciato un'intervista a FanPage in cui ha espresso il proprio parere sull'influencer.

Giulia Salemi, shopping “folle” in profumeria a Los Angeles: la cifra che ha speso (600 dollari) lascia senza parole i fan

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, disavventura di Pasqua: l'auto elettrica si scarica e li lascia a piedi. «Siamo nei guai»

Giulia Salemi, il gesto “contro” Antonella Fiordelisi fa infuriare il web: «È sempre stata di parte»

Le parole di Melita Toniolo

Melita Toniolo su Giulia Salemi ha detto che spera di conoscerla e che ha una fanbase molto educata: «Non la conosco, non abbiamo neanche avuto l’occasione di salutarci. Spero che possa passare in radio, non sono gelosa di lei dal punto di vista lavorativo. Se ho ricevuto critiche dai suoi fan? In realtà, con molto stupore, no. Lei è un personaggio molto forte sui social e mi ha stupito che avesse fan così educati e gentili. Questo dice molto di quello che ha seminato nella sua vita e nella sua carriera».

Il "no" al GfVip

Nella sua intervista, Melita Toniolo ha anche raccontato cosa pensa dei reality show: «Il GfVip? Mi è stato proposto, ma ad oggi per me è un no. Non ho nulla contro il Grande Fratello perché mi ha dato tutto quello che sono, ma sono passati tanti anni e sono diventata una persona riservata. Anche sui social, non racconto mai per filo e per segno la mia giornata. Comunque, rifiuterei anche l'Isola dei Famosi se mi venisse offerta, invece, sono un’amante di Pechino Express e Celebrity Hunted, in cui bisogna viaggiare, nascondersi e affrontare sempre nuove sfide».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA