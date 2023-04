Pierpaolo Pretelli a Verissimo: «Crisi con Giulia Salemi? Ecco tutta la verità»

di Redazione Web

Torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ad annunciarlo è stato lo stesso Pierpaolo Pretelli a Verissimo. «La crisi è rientrata, come tante crisi che ci sono in giro». Poi ha aggiunto: «Sono cose che succedono e nella nostra relazione si dovevano sistemare delle cose. A una certa abbiamo dovuto dare una raddrizzata al rapporto». Tutto è bene, quel che finisce bene...

Dopo aver parlato del suo rapporto con Giulia, la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto allo showman della sua nuova avventura a Back To school. «La materia in cui sarò rimandato sarà l'inglese». ha spiegato Pretelli. Poi, ha anche parlato dei suoi «maestri» che sono bambini della quinta elementare. «È incredibile il modo in cui ti umiliano i bambini quando non rispondi esattamente a una domanda», ha concluso lo showman.

