‘Salotto Salemi’: la nuova stagione del talk di Giulia Salemi in chiaro in tv e online, gli ospiti

Arriva in chiaro in seconda serata su La5, ogni mercoledì dal 12 ottobre, la seconda stagione di ‘Salotto Salemi’. Rigorosamente pink, il talk-show vede la showgirl e influencer vestire i panni di padrona di casa per sei serate. Ogni settimana, Giulia propone uno stile di make-up e beauty-tips studiati per l’ospite ma ripetibili anche dagli spettatori.

Gf Vip, Giulia Salemi diventerà la nuova opinionista. Ecco quando

Gf vip, Soleil su Paolo Pretelli e Giulia Salemi: «Non ci saranno triangoli»

Giulia Salemi al Festival del Cinema, maxi-spacco sul red carpet: «Mi sento una principessa»

Gli ospiti del talkshow

E come in ogni salotto che si rispetti, Giulia Salemi diventerà anche preziosa confidente per il suo interlocutore. Di fronte all’iconico specchio siederanno Elisa Maino, Costantino della Gherardesca, Ludovica Coscione, Fabiola Baglieri, Marta Losito e Pierpaolo Pretelli.

Ogni puntata è anticipata da un teaser sul profilo Instagram di Giulia Salemi in anteprima per la sua community.

Foto da Ufficio Stampa - Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Ligabue torna negli stadi: annunciati San Siro e Olimpico nel 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA