Giulia Salemi, il gesto “contro” Antonella Fiordelisi fa infuriare il web: «È sempre stata di parte»

Giulia Salemi è finita nell'occhio del ciclone. Nelle ultime ore, infatti, si è scatenata una polemica social a causa di una rimpatriata avvenuta nel centro di Milano tra l'opinionista social del GfVip e alcuni ex vipponi, i cosidetti “spartani”.

La presenza della modella italo-persiana non è stata gradita dai fan di Antonella Fiordelisi. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Giulia Salemi a cena con gli “Spartani”

A cena insieme a Giulia Salemi pare, secondo quanto mostrano le storie condivise dall'influencer su Instagram, abbiano partecipato anche Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis e Giaele De Donà, accompagnata dal marito Brad.

La presenza degli spartani, infatti, per molti telespettatori del reality show, in particolare per i fan di Antonella Fiordelisi, sarebbe la chiara dimostrazione che l'opinionista avrebbe avuto delle preferenze tra i concorrenti. «Giulia Salemi è sempre stata di parte e questa è la dimostrazione», si legge sui social.

Ma c'è, tuttavia, chi difende Giulia Salemi dopo quanto avvenuto: «Ma non ha fatto nulla di male, lasciatela in pace. Non ha mai nascosto la sua amicizia con Alberto, mi pare ovvio che esca con loro», ha scritto un utente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 21:11

