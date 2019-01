Melissa Satta single, passeggiata con Simona Salvemini dopo la "sorpresa" per Kevin Boateng

Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prime passeggiate daperassieme all’amica di sempre Simona Salvemini. Come riportato da Leggo.it infatti da tempo per lei si parla di crisi matrimoniale col calciatore, papà del figlio Maddox e ultimamente sembra che la coppia si sia recata dall’avvocato per la separazione I due vivrebbero da tempo divisi ( oltre a non aver fatto le vacanze di Natale insieme ) e ora Kevin sarebbe pronto a cambiare maglia e ad andare a giocare in Spagna con i campioni del Barcellona. A stupire è stata la reazione di Melissa, che nelle stories del suo profilo Instagram ha postato una foto del calciatore, accompagnata dalla didascalia: “Sempre orgogliosa!”. Nel mentre, fotografata da “Divi e donna”, la Satta trascorre il tempo con i suoi amici, fra cui Simona Salvemini, già gieffina dell'edizione 2006.