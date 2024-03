Mel B pensa che Geri Halliwell menta sulla sua età: «Abbiamo viaggiato in tutto il mondo m anessuno ha mai visto i suoi documenti»

di Redazione web

Mel B e Geri Halliwell hanno fatto parte di uno dei gruppi musicali più iconici degli anni '90 e forse anche della storia della musica: le Spice Girls. Insieme a Victoria Beckham, Melanie C ed Emma Bunton hanno conquistato il mondo con la loro musica, i loro simpatici siparietti e le loro scarpe altissime. Di recente, si è tornato a parlare di una possibile reunion delle cinque cantanti che si sono esibitel'ultima volra tutte insieme nel 2012 alle Olimpiadi di Londra. Mel B ha rilasciato un'intervista in cui assicura che le Spice Girls saliranno, di nuovo, sul palco tutte insieme. Sempre durante la sua chiacchierata al podcast "So Wrong It's Right" di Olivia Attwood, la cantante ha anche espresso i suoi dubbi in merito all'età dell'ex collega Geri Halliwell.

L'intervista di Mel B

Mel B non ha proprio peli sulla lingua e, per questo, durante la sua intervista ha detto apertamente di non credere che Geri Halliwell abbia 50 anni. «No, beh nessuno sa quanti anni ha Geri, perché nessuno ha mai visto il suo passaporto.

In un'intervista a Hello! Mel B aveva detto: «I numeri non sono rilevanti. Magari puoi agitarti se arrivi ai 40 anni e vedi che non sei riuscito a portare a termine alcune cose che ti eri prefissato ma, forse, nemmeno in quel caso perché ognuno ha la sua strada. Io penso che crescere sia anche liberatorio: ti metti in gioco nella vita, senza paura. Penso che le donne quarantenni e anche cinquantenni siano molto più consapevoli e sicure di sé».

La reunion delle Spice Girls

Era il 2012 quando le Spice Girls si sono esibite alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra e i fan non vedono l'ora di riascoltare le loro voci tutte insieme. In un'intervista rilasciata qualche mese fa, Mel B aveva detto: «Stiamo lavorando a un grande progetto, che sarà annunciato molto presto, a metà del prossimo anno. Non posso dire molto al riguardo, ma siamo tutte e cinque, il che è davvero emozionante».

