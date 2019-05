Royal Baby, per i bookmaker sarà femmina e si chiamerà Diana o Grace

di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è già nato? L’annuncio del nuovo viaggio del principe Harry in Olanda fa pensare di sì, ma manca ancora l'ufficialità. Intanto iIl lieto evento era atteso tra fine aprile e inizio maggio, ma c’è chi dice che sia già nato: sale la febbre per il Baby Sussex, il primogenito (o primogenita) del principe Harry e Meghan Markle che finora hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla data del parto. Sicuramente non ci sarà la tradizionale foto dei neogenitori sui gradini dell’ospedale, come avvenuto per i tre figli del principe William e Kate Middleton, ma sarebbe già stato organizzato un photocall a Windsor, qualche giorno dopo la nascita. In attesa dell’annuncio ufficiale, riporta Agipronews,(a 1,73 rispetto al maschietto a 2,00) e hanno ritoccato le quote sul nome: guadagna posizioni, a 13 volte la posta insieme adper la sigla Ladbrokes, marestano favoriti a 7 volte la scommessa, con Elisabetta a 9,00. Stessa quota per, seguito daa 11,00. Due nomi "tradizionali" comesi giocano a 17,00, cona 21,00.