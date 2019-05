Meghan Markle, il royal baby potrebbe avere un nome italiano perché Lady Diana...

«Meghan Markle è in travaglio»: ecco gli indizi che hanno allertato i sudditi

l'Independent.

attesa per il Royal Baby. Mentre il Regno Unito e tutto il mondo continuano ad aspettare notizie sulla nascita del primo figlio di Meghan e Harry, duchi del Sussex, si scatena la caccia anche al nome che avrà il pargolo.Secondo i sempre ben informati bookmaker, se il bambino è una ragazza,ha visto di recente un alto afflusso di scommesse, secondo l'agenzia Ladbrokes, tanto da diventare il sesto più probabile della classifica. Lo riferisceNelle ultime 24 ore infatti, le probabilità che il nuovo nome regale sia Allegra sono passate da 100/1 a solo 12/1.Ma perché Allegra è un nome molto gettonato in queste ore? Il Daily Mail riporta che era uno dei preferiti della principessa Diana, che avrebbe voluto nominare la propria figlia Allegra se avesse dato alla luce una femmina.il nome Diana, la Lady D mamma di Harry morta nel 1997 ma sempre nel cuore degli inglesi (e nono solo), è ancora il favorito per chi scommette sul nome del nuovo bambino. Se invece il bimbi sarà un maschio molte persone credono che si chiamerà, da sempre usato in tutto nella famigliareale. La coppia potrebbe anche optare per, il nome più popolare per i membri maschi della famiglia reale.