La principessina Charlotte compie 4 anni, le foto della royal family per il compleanno

Ritratti primaverili sul prato per la, secondogenita di William e Kate e quarta in linea di successione al trono britannico, nel suo quarto. A diffonderli è stato. Le immagini, scattate da sua madre, duchessa di Cambridge, la mostrano con sorrisi accennati e in varie mise: lo scenario è quello del parco di Anmer Hall, la residenza di campagna nel Norfolk inglese della sua bisnonna, la regina Elisabetta.Il- venuta al mondo ilnell'esclusiva Liddo Wing del St. Mary's Hospital di Londra e battezzata più tardi con il nome completo di Charlotte Elizabeth Diana of Cambridge - cade esattamente nei giorni in cui casa Windsor aspetta un'altra nascita: quella del, fratello minore di William, e dell'ex attrice afroamericana Meghan Markle. Nascita prevista ormai di momento in momento, ma su cui Harry e Meghan hanno fatto sapere dalla nuova residenza di Frogmore Cottage di voler mantenere un velo di riserbo e distacco mediatico sino a parto avvenuto.