Meghan Markle infrange una delle regole della Regina Elisabetta con una scelta di stile: ecco quale

Meghan Markle ha fatto una nuova apparizione pubblica la scorsa settimana in Giamaica, facendo molto discutere per via di una delle sue scelte di stile riguardante le sue unghie e le regole imposte dalla Corona a riguardo! Si è trattata infatti di una decisione che ha rotto una tradizione reale che la defunta regina Elisabetta avrebbe seguito religiosamente.





La scelta di stile di Meghan Markle

Ma cosa avrà mai fatto stavolta la moglie del principe Harry? E perché si stanno sviluppando tante polemiche su una scelta che riguarda essenzialmente il suo look? Andiamo a scoprirlo insieme.

