Meghan Markle e il regalo che si rifiuta di comprare per Archie: «Non lo avrai, neanche a Natale!». Ecco di cosa si tratta

Sta arrivando Natale anche per Meghan Markle e il Principe Harry e sembra che i due, assieme ai principini, non trascorreranno il Natale a palazzo. Difatti quest'anno pare proprio che Meghan e Harry si godranno i loro figli senza i festeggiamenti di corte: sarà certamente un Natale diverso, all'insegna delle richieste di Archie per il regalo di Natale e l'allegria della piccola Lilibet.

Ecco che Meghan ha rivelato cosa vorrebbe il principino Archie per Natale e ha spiegato il motivo per cui non riceverà quello che desidera.





Natale, Meghan Markle dice no al regalo di Archie: cos'è successo

Il regalo che vorrebbe Archie: di cosa si tratta?

Ma partiamo dal principio.

Non c'è dubbio che i due principini riceveranno per le festività imminenti dei regali adorabili da parte dei loro genitori. Tuttavia, parlando a un evento, Meghan ha rivelato un dettaglio importante. Dice infatti che c'è un'unica cosa che Archie vorrebbe ma che non otterrà. Ma qual è il motivo? E soprattutto di che "strano" oggetto si tratta?

Photo Credits: kikapress

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA