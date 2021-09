Meghan Markle e il Principe Harry, continua il viaggio a New York: visita alla scuola di Harlem con lettura del libro e donazione

Meghan Markle e il principe Harry, duca e duchessa di Sussex, nel secondo giorno del loro viaggio a New York hanno visitato una scuola di Harlem. Meghan ha letto il suo libro per bambini, “The Bench”, agli alunni della seconda elementare e assieme al principe Harry ha risposto alle loro domande.

Harry e Meghan, continua il viaggio a New York

Il principe Harry e Meghan Markle nel secondo giorno del loro viaggio a New York hanno fatto visita a una scuola pubblica ad Harlem. Gli studenti più grandi, come fa sapere “AP”, gli hanno mostrato un murale floreale tridimensionale creato per l’occasione e poi Meghan ha letto il suo libro per bambini, “The Bench”, ai piccoli allievi di seconda elementare che sedevano a gambe incrociate assieme a suo marito Harry nel cortile dei giochi. La visita ha suscitato molte emozioni, con una coppia di bambini che è scoppiata a piangere una volta incontrata la real coppia sotto una tenda bianca messa a disposizione dall’istituto per la visita.

Dopo la lettura del libro Meghan ha risposto alle domande dei suoi giovani ascoltatori e ha poi chiesto loro quale posto speciale condividono con le persone importanti della loro vita: «Non deve essere una panchina – ha spiegato - Può essere ovunque dove ti senti a tuo agio».

Il principe Harry e Meghan Markle, gli studenti, il personale e il Cancelliere delle scuole di New York City Meisha Porter, hanno sempre indossato le mascherine durante il loro incontro. Harry e Meghan hanno donato alla scuola due cassette da giardino piene di verdure ed erbe aromatiche. Attraverso la loro Archewell Foundation, in collaborazione con Procter & Gamble, hanno anche fatto avere alla scuola forniture per la salute e l'igiene personale e hanno in programma di regalare una lavatrice e un'asciugatrice.

