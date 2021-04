di E.C.

Meghan Markle e Harry, l'indiscrezione choc: «Ecco chi ha pronunciato le frasi razziste su Archie...». Come riporta il Daily Mail, Lady Colin Campbell - famosa esperta della royal family - ha commentato le dichiarazioni rilasciate dai duchi di Sussex durante l'intervista bomba a Oprah Winfrey, rilasciando anche delle inaspettate indiscrezioni.

Ma facciamo un passo indietro. Lo scorso 7 marzo, Meghan Markle ha rivelato a Oprah Winfrey: «Ero incinta da qualche mese di Archie e cominciai a sentire strane conversazioni. A Palazzo c’era chi ipotizzava che mio figlio non avrebbe dovuto ricevere alcun titolo regale. Si chiedevano quanto potesse essere scura la pelle del neonato e rapidamente questi discorsi alimentarono una campagna denigratoria». E alla domanda su chi avesse pronucniato quelle frasi, la duchessa ha risposto: «Componenti della famiglia reale, ma non voglio dire altro. Questa rivelazione li danneggerebbe gravemente».

Nel suo podcast, ripreso dal Daily Mail, Lady Colin Campbell avrebbe dichiarato: «Quando i Sussex hanno raccontato quell'episodio si riferivano alla principessa Anna». L'esperta cita anche un insider reale e continua: «In verità, però, la figlia della sovrana è stata fraintesa, il colore della pelle non c’entra nulla. La sua preoccupazione riguardava l’incapacità di Meghan di adattarsi al ruolo, il suo background lontano dai protocolli di Palazzo, vedeva dei rischi all’orizzonte. Nessuno è colpevole di razzismo, ma senza dubbio la principessa Anna è stata quella che in famiglia più di tutti era contraria al matrimonio con Meghan». Che si sia trattato davvero di un equivoco come dice l'esperta? La saga continua.

