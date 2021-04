Denise Pipitone. Olesya, lo scoop sulla pista russa a Pomeriggio 5: «È stato comparato il Dna»

di Emiliana Costa

Denise Pipitone . Olesya Rostova, lo scoop sulla pista russa a Pomeriggio 5: «È stato comparato il Dna». Oggi, Barbara D'Urso è tornata a parlare del caso di Denise Pipitone, dopo l'intervista della ventenne russa che ha lanciato l'appello per cercare la sua mamma naturale e che assomiglia in maniera notevole a Piera Maggio, la madre di Denise.

Leggi anche > Denise Pipitone, speranza russa: i tre motivi per cui Oleysa potrebbe essere la bambina scomparsa nel 2004

Barbara D'Urso, dopo aver fatto il punto della situazione - mostrando ancora una volta l'intervista di Olesya Rostova - ha snocciolato le ultime novità: «Ieri, abbiamo dato la notizia di una famiglia russa che ha detto che Olesya potrebbe essere la figlia. Perché è stata rapita alla stessa età della loro bambina. Invece, è stata fatta subito la comparazione del Dna e non è così. Quindi la partita rimane aperta».

E continua: «Lunedì pomeriggio il programma russo annuncerà in diretta i risultati della comparazione del gruppo sanguigno di Denise con quello di Olesya. Noi saremo in onda e vi aggiorneremo in diretta». Poi, il consulente giudiziario Salvatore Musio, in collegamento con Barbara D'Urso, fa la comparazione delle foto di Denise, Olesya e Piera Maggio: «Ci sono delle compatibilità nella forma delle labbra. Ma sono compatibilità che riguardano solo parti del volto. Manca il padiglione auricolare, che sarebbe stato ricco di particolari».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA