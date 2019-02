Domenica 3 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con i suoi 2 milioni di follower,entra di diritto nell’albo degli influencer italiani più famosi su. Sarà per questo che, ai microfoni di Rai Radio1, ha dato i suoi consigli ain tema di social network: «Salvini è un influencer a modo suo. Mi pare che abbia un'ottima capacità di usare i social, lo vedo abbastanza carico, specie su Facebook. Gestire un profilo non è facile, bisogna stare dietro a tutti e interagire con le persone».La Vignali, però, ritiene che il vicepremier debba ancora migliorare qualcosa: «Forse dovrebbe lavorare un po' di più sul “lato B” per aumentare i suoi followers. Tendenzialmente i post in cui si vede un po' di “lato B”, insieme ai post legati al cibo, funzionano molto». Lasottolinea come lei abbia molti più follower di Salvini e scherza: «Se entrassi in politica mi voterebbero in 2 milioni!».