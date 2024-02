Sanremo, Amadeus saluta Matilde De Angelis fidanzata di Alessandro De Santis dei Santi Francesi: «Sono follemente innamorata»

di Redazione web

Amadeus "suggella" in diretta l'amore tra il cantante dei Santi Francesi Alessandro De Santis e l'attrice Matilda De Angelis, seduta in prima fila all'Ariston. Al termine dell'esibizione dei Santi Francesi in duetto con Skin di "Hallelujah" di Leonard Cohen, accolto da una standing ovation dalla platea, il conduttore è sceso in platea e si è avvicinato all'attrice. «C'è una persona che è stata la mia co-conduttrice in un festival di Sanremo, che dovresti conoscere, la vado a salutare», ha detto Ama rivolto al frontman del gruppo.

Matilda De Angelis in platea

De Angelis, in prima fila al Festival di Sanremo per tifare il fidanzato, ha esibito una capigliatura rossa e un outfit total black. Una relazione che procede a gonfie vele dal 2022 e chissà che il testo di "L'amore in bocca", non abbia qualche rima dedicata proprio all'attrice.

Santi Francesi duettano con Skin

Nella serata dedicata ai duetti, Alessandro De Santis e Mario Francese si sono esibiti su Hallelujah, insieme a Skin.

Come si sono conosciuti De Angelis e De Santis

Come rivela Elle, la nuova coppia ha fatto il suo debutto ufficiale a Torino, durante la premiere Netflix de "La legge di Lidia Poet".

In un'intervista a Vanity Fair, l'attrice aveva raccontato: «Sono follemente innamorata, come non lo sono mai stata in tutta la mia vita».

«Sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all'ora», ha confessato Matilda De Angelis.

