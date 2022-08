Matilde Brandi, foto col nuovo compagno: chi è il misterioso amore?

Matilde Brandi di nuovo in love? La conferma arriva proprio dall'ex gieffina. La soubrette ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto in cui bacia un uomo, il cui volto è stato coperto da un cuore. A corredo della foto, Brandi ha scelto la romantica canzone di Ultimo "Rondini al guinzaglio", con la strofa: “Tu portami con te, dove tutto si trasforma, dove il mondo non mi tocca”.

Del fidanzato però non si sa nulla. Non è chiaro neanche se Matilde l'abbia portato con sé al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano, lo scorso 30 luglio. L’ex gieffina e l’ex tronista di Uomini e Donne sono amiche da tempo e spesso trascorrono le vacanze estive insieme tra San Felice Circeo e Sabaudia.

Il passato

Matilde Brandi è stata legata per 17 anni al commercialista Marco Costantini. E da questo amore sono nate le due figlie, le gemelle Aurora e Sofia. La rottura è avvenuta dopo la partecipazione della ballerina alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 19:55

