Matilde Brandi compie 55 anni, la festa a sorpresa organizzata dalle amiche vip. Balli, canti e la torta ironica: «Tanto ne dimostro 20»

di Dajana Mrruku

Matilde Brandi ha appena spento 55 candeline ed è sempre energica e piena di entusiasmo per la vita. La showgirl ha festeggiato un compleanno incantevole con una cena nel suo ristorante preferito insieme alla sua famiglia e al fidanzato Francesco Tafanelli, in attesa della mezzanotte. Ma non sapeva che la vera festa sarebbe iniziata una volta tornata a casa, con le sue amiche vip più care che la aspettavano per ballare, cantare e divertirsi insieme.

Gli invitati vip

Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Matilde Brandi aveva spesso nominato queste sue amiche famose con le quali faceva spesso aperitivo.

A prendere parte alla festa sono state Milena Miconi, Stefania Orlando, Manila Nazzaro, mentre altre vip le hanno fatto gli auguri nei commenti, come Elisabetta Gregoraci.

Il momento più importante della festa è stato sicuramente quello della torta, con la scritta particolare: «Tanto ne dimostro 20», tipica della simpatia di Matilde Brandi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 16:33

