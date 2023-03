Matilde Brandi in lacrime, la confessione a Verissimo: «Dopo la separazione ho vissuto un momento buio»

di Redazione web

Matilde Brandi è stata una delle ospiti del salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo la showgirl ha raccontato di come sia finito il suo matrimonio e del periodo buio che è seguito dopo la separazione ma Matilde ha anche raccontato di come la vita sia tornata a sorriderle dopo avere incontrato il suo compagno attuale, l'imprenditore Francesco che le ha fatto una sorpresa in studio.

Manila Nazzaro choc: «Minacce di morte anche a me e ai miei figli». Le sue parole dopo la rivelazione di Signorini

Matilde Brandi, foto col nuovo compagno: chi è il misterioso amore?

Matilde Brandi, che fine ha fatto l'ex gieffina: «Oggi ho molti corteggiatori, ma non mi voglio accontentare»

Il racconto di Matilde

Matilde Brandi a Verissimo ha raccontato: «Il mio matrimonio è cambiato nel corso del tempo. Quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello ho capito che mio marito non voleva più stare con me. Era comunque un po' di tempo che non c'erano più le attenzioni che un uomo dovrebbe riservare alla propria donna. Il periodo dopo la separazione è stato triste perché io avevo un po' perso le speranze nell'amore e comunque dopo essere stata 16 anni con una persona è difficile ripartire da zero. Poi però, nella mia vita è arrivato Francesco e il nostro Cupido è stata Manila Nazzaro».

La storia d'amore con Francesco

La storia d'amore tra Matilde e Francesco è cominciata un po' per caso, è stata Manila Nazzaro a farli conoscere e dopo un pranzo organizzato un po' per caso i due non si sono più lasciati. L'imprenditore aveva già contattato Matilde sui social ma lei non aveva mai aperto i suoi messaggi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA