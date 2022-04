Matilde Brandi, chi è la ballerina e conduttrice ospite di "Oggi è un altro giorno" su Rai1

Matilde Brandi ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Nota ballerina e conduttrice, Matilde Brandi ha anche partecipato a un’edizione del Gf Vip. Ha due figlie gemelle, Aurora e Sofia, ed è stata legata per 17 anni all’ex compagno Marco Costantini.

Matillde Brandi a "Oggi è un altro giorno"

Matilde Brandi ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Matilde è nata a Roma nel 1969 e si è diplomata al balletto di Roma nel 1990, anno in cui fa il suo esordio come ballerina in Club '92 con Gigi Proietti. Prende poi parte a show come Fantastico, Bellezze al bagno, Domenica In, a Buona Domenica e Torno Sabato. La Brandi ha vestito anche il ruolo di conduttrice con Piazza Grande, Scommettiamo che...? e Zecchino d'Oro. Ha partecipato alla quinta edizione del Gf Vip ed è attualmente opinionista di Detto fatto.

Matilde ha due figlie gemelle, Aurora e Sofia, oggi sedicenni, nate dalla relazione con l’ex Marco Costantini, con cui è stata legata per 17 anni e che ha lasciato poco dopo essere uscita dal reality di casa Mediaset.

