Manila Nazzaro choc: «Minacce di morte anche a me e ai miei figli». Le sue parole dopo la rivelazione di Signorini

Alfonso Signorini durante la puntata di giovedì sera del Grande Fratello Vip ha condannato e denunciato le minacce di morte indirizzate ai concorrenti del reality show. «Alla concorrente Nicole Murgia, ad esempio, hanno augurato la morte, a Ciacci di morire in ospedale. Sono cose orribili e il Gf Vip si dissocia completamente da questa violenza», ha detto il conduttore in diretta.

Il discorso non è passato inosservato ai telespettatori e ha dato voce anche a chi ha subìto personalmente queste minacce e non ha avuto mai modo di riferirlo pubblicamente. Tra questi anche due ex concorrenti del reality show, Matilde Brandi e Manila Nazzaro.

Il messaggio sui social

«Ho recuperato il discorso di Alfonso sui vari fandom del Gf Vip e delle minacce che vengono rivolte ai concorrenti. L’ho vissuto sulla mia pelle e sono solidale con chi lo vive e l’ha vissuto. Imparate a sostenere chi vi piace e non a insultare chi non vi piace», ha scritto la ballerina Matilde Brandi in un cinguettio.

A dare adito alle sue parole anche Manila Nazzaro che ha confessato pubblicamente di aver ricevuto minacce di morte in prima persona e anche indirizzate ai suoi figli: «E aggiungo… l’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo ad una storia d’amore mai esistita. La storia racconta che poi è andata così. Ma era noioso spendere parole per una che si preoccupava di far mangiare gli “anziani”».

E aggiungo… l’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo ad una storia d’amore mai esistita. La storia racconta che poi è andata così. Ma era noioso spendere parole per una che si preoccupava di far mangiare gli “anziani” https://t.co/aF0O8uD17Q — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) March 3, 2023

